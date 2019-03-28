Трамп призвал Россию убраться из Венесуэлы

28 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Балканский рубеж" — ода предательству?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

Трамп призвал Россию убраться из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп потребовал от России отозвать военнослужащих из Венесуэлы.

"Россия должна убраться [из Венесуэлы]", — сказал глава государства на встрече с женой главы парламента Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Трамп отметил, что в противном случае США рассматривают "все варианты" реагирования.

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила Трампу, что ему стоит выполнить обещания по выводу войск из Сирии. "Прежде чем распоряжаться законными интересами других государств, я бы посоветовала администрации США так же свободно реализовать те обещания, которые были даны международному сообществу", — сказала дипломат.

Захарова отметила, что США приближают очередной мировой беспорядок "хаотичными шагами и непредсказуемым поведением".

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что президент США пытается нагло вмешиваться в двусторонние отношения двух суверенных государств. Косачев подчеркнул, что Москва на законных основаниях развивает сотрудничество с Каракасом в военно-технической сфере.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, отметил, что Трамп сделал такое заявление, "не подумав". По мнению Джабарова, высказывание Трампа свидетельствует о новом проявлении русофобии, сообщает РИА "Новости".

24 марта в Каракас прибыли два российских военных самолёта, доставших 35 тонн груза и группу военнослужащих. Россияне будут участвовать в двусторонних консультациях по заключённым ранее контрактам, в том числе и по военно-техническому сотрудничеству. В то же время визит военнослужащих из РФ многие связывают с недавним заявлением Николаса Мадуро о том, что власти США решили убить его руками колумбийских спецслужб или наркомафии. Защитой венесуэльского президента объяснялось и "прибытие вагнеровцев".

Вице-президент Академии геополитических проблем, полковник Владимир Анохин в беседе с Накануне.RU назвал реакцию Запада на прибытие российских военных самолетов "естественной в условиях нашей активизации на этом континенте".

Как сообщила официальный представитель РФ Мария Захарова, нахождение российских специалистов на территории Боливарианской Республики регулируется соответствующим соглашением между странами, которые были подписаны в мае 2001 года. "Дополнительного одобрения шагов по развитию двустороннего ВТС парламентом Венесуэлы не требуется", — сказала дипломат.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Трамп призвал Россию убраться из Венесуэлы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Венесуэла, Дональд Трамп, МИД РФ, Совфед



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.03.2019 00:16 Мск В Москве сообщили, зачем отправили военных в Венесуэлу
Ранее 25.03.2019 10:59 Мск Эксперт: Сотня военных советников в Венесуэле - это даже мало
Ранее 25.03.2019 00:16 Мск В Венесуэлу прибыли российские военные

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3280

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети