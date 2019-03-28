Трамп призвал Россию убраться из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп потребовал от России отозвать военнослужащих из Венесуэлы.

"Россия должна убраться [из Венесуэлы]", — сказал глава государства на встрече с женой главы парламента Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Трамп отметил, что в противном случае США рассматривают "все варианты" реагирования.

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила Трампу, что ему стоит выполнить обещания по выводу войск из Сирии. "Прежде чем распоряжаться законными интересами других государств, я бы посоветовала администрации США так же свободно реализовать те обещания, которые были даны международному сообществу", — сказала дипломат.

Захарова отметила, что США приближают очередной мировой беспорядок "хаотичными шагами и непредсказуемым поведением".

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что президент США пытается нагло вмешиваться в двусторонние отношения двух суверенных государств. Косачев подчеркнул, что Москва на законных основаниях развивает сотрудничество с Каракасом в военно-технической сфере.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, отметил, что Трамп сделал такое заявление, "не подумав". По мнению Джабарова, высказывание Трампа свидетельствует о новом проявлении русофобии, сообщает РИА "Новости".

24 марта в Каракас прибыли два российских военных самолёта, доставших 35 тонн груза и группу военнослужащих. Россияне будут участвовать в двусторонних консультациях по заключённым ранее контрактам, в том числе и по военно-техническому сотрудничеству. В то же время визит военнослужащих из РФ многие связывают с недавним заявлением Николаса Мадуро о том, что власти США решили убить его руками колумбийских спецслужб или наркомафии. Защитой венесуэльского президента объяснялось и "прибытие вагнеровцев".

Вице-президент Академии геополитических проблем, полковник Владимир Анохин в беседе с Накануне.RU назвал реакцию Запада на прибытие российских военных самолетов "естественной в условиях нашей активизации на этом континенте".

Как сообщила официальный представитель РФ Мария Захарова, нахождение российских специалистов на территории Боливарианской Республики регулируется соответствующим соглашением между странами, которые были подписаны в мае 2001 года. "Дополнительного одобрения шагов по развитию двустороннего ВТС парламентом Венесуэлы не требуется", — сказала дипломат.