28 Марта 2019
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Экономика В России

КамАЗ готов принять на работу уволенных сотрудников Ford

Компания КамАЗ готова трудоустроить работников Ford Sollers, которые потеряют работу в Набережных Челнах и Елабуге.

Как сообщили в Ростехе, уже ведутся переговоры со службами персонала данных заводов, чтобы получить информацию по увольняемым работникам, после чего желающим будут сделаны предложения по работе на КамАЗе, "исходя из их квалификации и специализации", сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно о том, что американский автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. По его словам, компания намерена сосредоточиться на развитии в сегменте лёгких коммерческих автомобилей, где она уже имеет "успешный и высоколокализованный продукт — Ford Transit".

Вице-премьер добавил, что в настоящее время кабмин обсуждает с "Соллерс" заключение СПИК по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге (Республика Татарстан), а также по его дальнейшей локализации в стране. Предполагается подписание контракта "в ближайшие два месяца".

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КамАЗ готов принять на работу уволенных сотрудников Ford

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Теги: КамАЗ, Ford, автомобили



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