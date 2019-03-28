"Подвинься — такой здоровый!". Путин пошутил над своим охранником

В интернете появилась видеозапись встречи президента России со спортсменами, в ходе которой Владимир Путин пошутил над своим охранником.

Глава государства приехал в "Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой" в Москве, чтобы встретиться с участниками XXIX Всемирной зимней универсиады, которая состоялась в Красноярске.

В какой-то момент охранник Путина заслонил собой видеооператора. "Подвинься — такой здоровый, здоровей спортсменов!" — пошутил глава государства, при этом оттесняя охранника.

После этого Путин продолжил поздравлять спортсменов.

Напомним, Всемирная зимняя Универсиада проходила в Красноярске со 2 по 12 марта. Сборная России выиграла медальный зачет с гигантским отрывом. Всего на счету российской команды оказалось 112 медалей (41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовых). На втором месте (14 медалей) - сборная Южной Кореи, у которой шесть золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые. Третье место завоевала сборная Японии с 13 медалями (пять золотых, четыре "серебра" и четыре "бронзы").