В Казахстане разбился военный вертолет

В Казахстане потерпел крушение военный вертолет.

Происшествие случилось в Жалагашском районе республики. На месте найдены тела трех человек. Их личности пока не установлены. Всего на борту вертолета находились 13 человек.

Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, экипаж машины погиб. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, которым будет оказана материальная помощь. По факту ЧП ведется расследование.

Известно, что Ми-8 Минобороны упал и полностью сгорел. Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из Актау в Шымкент, сообщает ТАСС.