В Казахстане разбился военный вертолет
В Казахстане потерпел крушение военный вертолет.
Происшествие случилось в Жалагашском районе республики. На месте найдены тела трех человек. Их личности пока не установлены. Всего на борту вертолета находились 13 человек.
Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, экипаж машины погиб. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, которым будет оказана материальная помощь. По факту ЧП ведется расследование.
Известно, что Ми-8 Минобороны упал и полностью сгорел. Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из Актау в Шымкент, сообщает ТАСС.