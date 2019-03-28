28 Марта 2019
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Политика За рубежом

Мэй готова уйти в отставку ради Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова уйти со своего поста, сообщили в канцелярии главы правительства.

Мэй сказала депутатам, что не будет возглавлять партию и, соответственно, правительство с одним условием: ее вариант сделки по выходу Великобритании из Евросоюза должен одобрить парламент. "Я готова уйти с этой должности раньше, чем планировала, чтобы добиться нужного для нашей страны и нашей партии", — отметила премьер.

Мэй уже заявляла об уходе с поста еще до запланированных на 2022 год выборов. Однако ее нынешнее обещание сильно увеличивает шансы на заключение соглашения c Евросоюзом до 12 апреля, сообщает Lenta.ru.

Лидеры 27 стран Евросоюза (ЕС) приняли решение о продлении срока выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit).

Ранее премьер-министр Королевства Тереза Мэй попросила об отсрочке Brexit на три месяца, после того как за это проголосовал британский парламент в лице 412 депутатов.

Европейский совет принял решение продлить процедуру выхода до 22 мая, при условии одобрения соответствующего соглашения палатой общин.

В феврале текущего года два члена кабинета министров Великобритании, возглавляемого премьером Терезой Мэй, выразил уверенность, что уже летом премьер покинет свой пост, сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Как отмечает британский министр внешней торговли Лиам Фокс, Мэй хочет, чтобы ее место занял "правильный" политик.

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Мэй готова уйти в отставку ради Brexit

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Теги: Brexit, Тереза Мэй, Евросоюз, отставка



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