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Политика В России

Арестован пятый фигурант уголовного дела экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора ООО "Ру-ком" Максима Русакова.

Он является пятым фигурантом уголовного дела, которое расследуется в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Русаков будет находиться под стражей до 25 мая, сообщает ТАСС.

Также до этого срока арестованы Абызова, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший гендиректор группы "Ру-ком" Николай Степанов и директор по экономике и финансам компании РЭМИС Галина Фрайденберг.

Устанавливается местонахождение еще одного соучастника Абызова - Сергея Ильичева, который на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов находился за пределами России.

Напомним, следствие считает, что Абызов с 2011 по 2014 годы создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Соучастниками экс-министра стали сразу несколько человек - Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Обманом злоумышленники похитили деньги двух компаний - ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Ущерб оценивается в 4 млрд руб.

Абызов считается хорошим знакомым и соратником экс-вице-премьера Аркадия Дворковича, который в свою очередь близок к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Как сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, Абызов содержится в трехместной камере с подозреваемым в убийстве, а также с ранее судимым гражданином. По словам правозащитника, это является нарушением: несудимые и судимые должны содержаться отдельно.

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Арестован пятый фигурант уголовного дела экс-министра Абызова

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Теги: дело Абызова, арест



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