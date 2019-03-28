Кадры, мотивация и цифровые технологии: в Югре нашли пути сохранения родных языков

Нехватка преподавателей родного языка и мотивации к их изучению у молодежи – основные проблемы, препятствующие сохранению и развитию редких языков. К такому выводу пришли участники международного форума, посвященного году языков коренных народов, который прошел в Ханты-Мансийске на прошлой неделе. Выступив площадкой для обмена мнениями по языковому вопросу, Югра в очередной раз подтвердила репутацию региона, вносящего значительный вклад в гармонизацию межнациональных отношений. О выводах международных экспертов и найденных решениях – в материале Накануне.RU.

Проблема

В мире – около 7 тыс. языков, многие из которых оказались сегодня на грани вымирания, признали участники форума, прошедшего в Ханты-Мансийске 21-22 марта.

"Эксперты уверяют, что около половины языков коренных народов исчезнет к 2100 г.", - сказала заместитель председателя постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов Чжан Сяоань.

По ее словам, сейчас все меньше детей изучают родные языки традиционными методами: получением информации в семье, от родителей, старших наставников. Даже если члены отдельно взятой семьи владеют родным языком, они не передают эти важные знания потомкам, а государственные школы во многих странах мира не проводят обучение детей на родных языках.

Так теряется не только язык, но и уникальный жизненный уклад, культура, обычаи, взгляды на мир, убеждена зампред форума ООН по вопросам коренных народов.

К середине 21 века на земле останется 50% коренных языков, а к концу столетия – лишь 10%, предположил руководитель рабочей группы по вопросам сохранения языков и развития языкового разнообразия в киберпространстве межправительственного совета программы ЮНЕСКО "Информация для всех" Евгений Кузьмин. По другим оценкам, через 200 лет на планете будет насчитываться около 10-15 сохранившихся языков.

Еще один член постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов Пхулман Чаудхари из Непала заявил, что часто языки коренных народов исключались из обихода в период глобализации.

"Мы должны сконцентрироваться на образовательной и культурной сферах, обеспечив активное участие носителей в этих процессах. А правительства, в свою очередь, должны реализовывать такую политику, которая привлекла бы представителей коренных народов к формированию актуальной повестки в части сохранения языков", - заявил он.

Однако наиболее очевидный вывод о том, что коренные языки исчезают вслед за его носителями - представителями коренных народов, эксперты опровергают, а влияние мегаполисов, напротив, в чем-то считают положительным.

"Со второй половины 20 века впервые в истории мы сталкиваемся с разнообразием человеческих языков именно в условиях мегаполисов. Написано уже много работ, где ученые подробно разбираются в этом вопросе. Было доказано, что число носителей языка не является гарантией успеха", - подчеркнула профессор филологического факультета Высшей школы экономики Мира Бергельсон.

По ее словам, именно в городе для поддержания развития языков имеется больше возможностей, чем, к примеру, в сельской местности. Возникает другая проблема – отсутствие подготовленных кадров.

Высшая школа экономики, отметила Мира Бергельсон, создала магистерскую программу по подготовке специалистов языковой политики международного уровня.

Решение

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил создать федеральную программу по сохранению языков коренных народов. Одним из ее направлений должна стать подготовка кадров, нехватку которых признал депутат.

В результате вопрос по системной, комплексной подготовке национальных кадров – преподавателей по родным языкам для 28 регионов России вошел в итоговую резолюцию форума, как наиболее важный, а губернатор Югры Наталья Комарова предложила провести в регионе международный форум учителей родных языков.

К сожалению, ряд экспертов констатировали, что изучать языки стало немодным. В этой связи актуальной задачей становится не только подготовка квалифицированных преподавателей, но и побуждение интереса к самому предмету.

По мнению доктора педагогических наук Хельсинкского университета Екатерины Протасовой, образование должно быть направлено на воспитание многоязычной личности.

"При этом вовсе не обязательно досконально знать каждый язык. Достаточно уметь общаться на нормальном уровне. А на изучение его на таком уровне потребуется не более двух месяцев", – заметила она.

Профессор добавила, что сохранение языков – задача молодежи. Именно молодые люди формируют средство общения в таком виде, в каком оно им нужно.

По словам заведующего сектором этнологических исследований Пермского федерального исследовательского центра Уро РАН Александра Черных, для повышения мотивации к изучению родных языков нужно использовать интерес к национальной культуре.

"Сегодня зацикливаться только на преподавании родного языка с лингвистической точки зрения не вполне правильно. Необходимо использовать все возможности, в том числе и культурные для того, чтобы повышать мотивацию и интерес к родному языку", - сказал Александр Черных.

Опыт Югры

Передовой опыт Югры в сохранении родных языков и гармонизации межнационального общения на форуме отмечали руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов.

"Ханты-Мансийский автономный округ становится лидером в реализации государственной национальной политики, в том числе в вопросах, касающихся обеспечения устойчивого развития коренных народов, изучения родного языка", - пояснял чиновник.

И это не пустые слова. Наталья Комарова напомнила о действующих в округе проектах: "Многовековая Югра" знакомит с историей становления края и дает ответы на вопросы об особенностях формирования его этнокультурного состава, а образовательная акция "Фронтальный диктант на мансийском, хантыйском, ненецком языках" мотивирует жителей округа на изучение родных языков.

"Это те способы и возможности, которыми мы круг людей, лично вовлеченных и ответственных за эту серьезную задачу, существенно увеличиваем", - сказала губернатор.

Кроме того, в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок создается "Атлас обско-угорских и самодийских языков", издан "Краткий мансийско-русский словарь".

Цифровизация, как способ сохранения родных языков

Важно перевести "древнее слово" в современность, используя возможности цифровизации. Это позволит сохранить носителям редких языков, живущих, как правило, в труднодоступной местности, не потерять связи с остальным миром, считает губернатор Югры.

Наталья Комарова представила участникам форума электронный депозитарий по фольклору обских угров и самодийцев.

"Электронный депозитарий создан на основе автоматизированной информационной системы, обеспечивающей массовый доступ пользователей к нематериальному культурному наследию народов ханты, манси, ненцев. Учитывая то, что финно-угорские народы – одна из самых крупных языковых общностей на территории Европы, к ней относятся 24 народа, 17 из которых проживает в России, предлагаем на основе электронного депозитария создать площадку для международного взаимодействия в соответствии с программой ЮНЕСКО, дав ей имя "Этнокультурный банк", - добавила глава региона.

К цифровизации в вопросах сохранения родных языков прибегли и другие регионы страны. Так, программист из Дагестана разработал мобильное приложение, с помощью которого дети в игровой форме смогут изучать родной язык, рассказала Наталья Комарова.