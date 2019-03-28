Китайские таможенники изъяли у школьницы образцы крови 142 беременных женщин

28 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как арестовали Абызова: репортаж из суда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

Китайские таможенники изъяли у школьницы образцы крови 142 беременных женщин

Китайские таможенники на погранпереходе Лоху, в городе Шэньчжэнь, изъяли из сумки 12-летней школьницы 142 образца крови. Попытки вывоза образцов крови за границу участились в КНР на протяжении последних двух лет, только в текущем году это уже второй подобный случай.
Читайте также:

Девочка переходила границу 23 февраля в сопровождении опекуна. Внимание таможенников привлекло то, что её ранец был переполнен, в отличие от сумок других школьников, в которых обычно есть лишь книги, канцелярские принадлежности и закуски. Поэтому они решили досмотреть рюкзак на рентгене и обнаружили внутри большое количество трубок. После этого в ранце были найдены шесть пластиковых пакетов, плотно оклеенных скотчем. На них были написаны иероглифы, заставившие таможенников предположить, что перед ними – образцы человеческой крови.

Проверка показала, что объём образцов – 10 мл, на пакетах также наклеены имена и фамилии доноров. На бланках, заполненных иероглифами в полном написании (характерном, например, для Гонконга, но не для материкового Китая), указывались также номера удостоверений личности, дата рождения, продолжительность беременности, дата забора крови и т.д. В итоге выяснилось, что образцы крови принадлежат 142 беременным женщинам.

Образцы крови, изъятые китайской таможней(2019)|Фото: www.thepaper.cn

Девочка рассказала, что после пересечения границы должна была отдать содержимое "дяде" за плату. Таможенники изъяли образцы в соответствии с правилами карантина, так как с кровью через границу могут распространяться в т.ч. и инфекционные заболевания. Анализы подтвердили, что в пробирках – действительно кровь беременных женщин.

Таможня призвала граждан КНР ни в коем случае не идти на правонарушения в погоне за мелкой выгодой. О том, кому именно предназначались изъятые образцы, пока неизвестно.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Китайские таможенники изъяли у школьницы образцы крови 142 беременных женщин

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Китай, таможня, образцы крови



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3301

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети