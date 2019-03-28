Китайские таможенники изъяли у школьницы образцы крови 142 беременных женщин

Китайские таможенники на погранпереходе Лоху, в городе Шэньчжэнь, изъяли из сумки 12-летней школьницы 142 образца крови. Попытки вывоза образцов крови за границу участились в КНР на протяжении последних двух лет, только в текущем году это уже второй подобный случай.

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Девочка переходила границу 23 февраля в сопровождении опекуна. Внимание таможенников привлекло то, что её ранец был переполнен, в отличие от сумок других школьников, в которых обычно есть лишь книги, канцелярские принадлежности и закуски. Поэтому они решили досмотреть рюкзак на рентгене и обнаружили внутри большое количество трубок. После этого в ранце были найдены шесть пластиковых пакетов, плотно оклеенных скотчем. На них были написаны иероглифы, заставившие таможенников предположить, что перед ними – образцы человеческой крови.

Проверка показала, что объём образцов – 10 мл, на пакетах также наклеены имена и фамилии доноров. На бланках, заполненных иероглифами в полном написании (характерном, например, для Гонконга, но не для материкового Китая), указывались также номера удостоверений личности, дата рождения, продолжительность беременности, дата забора крови и т.д. В итоге выяснилось, что образцы крови принадлежат 142 беременным женщинам.

Девочка рассказала, что после пересечения границы должна была отдать содержимое "дяде" за плату. Таможенники изъяли образцы в соответствии с правилами карантина, так как с кровью через границу могут распространяться в т.ч. и инфекционные заболевания. Анализы подтвердили, что в пробирках – действительно кровь беременных женщин.

Таможня призвала граждан КНР ни в коем случае не идти на правонарушения в погоне за мелкой выгодой. О том, кому именно предназначались изъятые образцы, пока неизвестно.