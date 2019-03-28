Ветеран подал жалобу в Конституционный суд из-за строительства Главного храма ВС РФ

Распоряжение министра обороны Российской Федерации от 4 сентября 2018 г. о строительстве Главного храма Вооруженных сил России счел несоответствующим Основному закону страны ветеран военной службы из Екатеринбурга, полковник РВиА в отставке Николай Рябчевский. По его мнению, оно противоречит указанной в Конституции свободе воли, федеральному закону "О статусе военнослужащего" и является публичной пропагандой одной религии, что недопустимо в армии многонациональной и многоконфессиональной страны. Ветеран подал жалобу о проверке конституционности распоряжения министра обороны в Конституционный суд РФ (председателю КС Валерию Зорькину), об этом Николай Рябчевский рассказал Накануне.RU.

"Согласно части 1 статьи 14 Конституции РФ, Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, – напоминает Николай Рябчевский. – Между тем, главная новостная страница официального сайта Минобороны России в каждодневном режиме крупным планом напоминает посетителям: "Для объединения всех православных верующих военнослужащих воздвигается Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации", – при этом, не обозначая, кто будет объединять военнослужащих иных конфессий, атеистов и агностиков".

Ветеран удивляется, что не было общественных обсуждений необходимости такого храма, и более того, принятое решение ударными темпами уже реализуется. Так, по состоянию на 23 марта 2019 г. собрано 2,3 млрд руб.

"При этом, не имея общей сметной стоимости строительства объекта особой сложности, а значит, и разрешения на его строительство, проводятся строительно-монтажные работы – в нарушение Градостроительного Кодекса РФ, – предполагает Рябчевский. – У нас всегда все с перегибами. Я нашел информацию, что в Хабаровске отказались сдавать по 500 руб., потому что там были все списки верующих, не верующих – с верующих собирали эти 500 руб.. Но все это деление по религиозной принадлежности просто недопустимо в армии".



Сергей Шойгу на стройке Главного храма Вооруженных Сил России

Также ветеран указывает в своей жалобе на то, что министр обороны России, находясь при исполнении обязанностей военной службы, ставит задачи руководящему составу Вооруженных Сил по строительству сложного культового сооружения для православного религиозного объединения:

"По сути, в служебное время занят публичной пропагандой, выражая свое отношение к религии, строящемуся храму для совершения богослужений и религиозных обрядов одной религии. Военнослужащим же вообще воспрещается во время службы участвовать в религиозных мероприятиях – только в свободное".

В жалобе ветеран приводит статьи законов, которые, по его мнению, были нарушены. Так, в ФЗ "О статусе военнослужащего" говорится, что военнослужащие не вправе использовать свои служебные полномочия для пропаганды того или иного отношения к религии. Статья 9 названного закона устанавливает, что "военнослужащие могут состоять в общественных, в том числе религиозных объединениях, не преследующих политические цели, и участвовать в их деятельности, не находясь при исполнении обязанностей военной службы".

"Я отнюдь не призываю к осквернению или отречению от православной веры. Напротив, считаю, что слушание верующими прихожанами духовных молитв в специальных приходских храмах успокаивает духовное состояние человека, приглашает думать и достойно вести себя в повседневной жизни. Речь идет о том, чтобы именем Бога не пользовались всуе, не спекулировали, не увлекали человека в мир обещаний и иллюзий", – говорит ветеран.

Запрос на соответствие нормативного акта ветеран подать не смог, госпошлина составляет 6 тыс. руб., у пенсионера не хватило на это денег, потому он обошелся жалобой.

Напомним, что ранее Николай Рябчевский уже обращался в суд для восстановления справедливости - в Верх-Исетском суде Екатеринбурга он отстаивал честь и достоинство Владимира Ленина, которого местный протоиерей публично по телевидению сравнил с Гитлером. Суд счел безобидным такое сравнение и встал на сторону служителя культа.