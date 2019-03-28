Ветеран подал жалобу в Конституционный суд из-за строительства Главного храма ВС РФ

28 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как арестовали Абызова: репортаж из суда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Армия и ВПК Свердловская область Центральный ФО Уральский ФО В России Москва

Ветеран подал жалобу в Конституционный суд из-за строительства Главного храма ВС РФ

Распоряжение министра обороны Российской Федерации от 4 сентября 2018 г. о строительстве Главного храма Вооруженных сил России счел несоответствующим Основному закону страны ветеран военной службы из Екатеринбурга, полковник РВиА в отставке Николай Рябчевский. По его мнению, оно противоречит указанной в Конституции свободе воли, федеральному закону "О статусе военнослужащего" и является публичной пропагандой одной религии, что недопустимо в армии многонациональной и многоконфессиональной страны. Ветеран подал жалобу о проверке конституционности распоряжения министра обороны в Конституционный суд РФ (председателю КС Валерию Зорькину), об этом Николай Рябчевский рассказал Накануне.RU.
Читайте также:

"Согласно части 1 статьи 14 Конституции РФ, Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, – напоминает Николай Рябчевский. – Между тем, главная новостная страница официального сайта Минобороны России в каждодневном режиме крупным планом напоминает посетителям: "Для объединения всех православных верующих военнослужащих воздвигается Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации", – при этом, не обозначая, кто будет объединять военнослужащих иных конфессий, атеистов и агностиков".

Главный храм Вооруженных Сил России(2019)|Фото: hram.mil.ru

Ветеран удивляется, что не было общественных обсуждений необходимости такого храма, и более того, принятое решение ударными темпами уже реализуется. Так, по состоянию на 23 марта 2019 г. собрано 2,3 млрд руб.

"При этом, не имея общей сметной стоимости строительства объекта особой сложности, а значит, и разрешения на его строительство, проводятся строительно-монтажные работы – в нарушение Градостроительного Кодекса РФ, – предполагает Рябчевский. – У нас всегда все с перегибами. Я нашел информацию, что в Хабаровске отказались сдавать по 500 руб., потому что там были все списки верующих, не верующих – с верующих собирали эти 500 руб.. Но все это деление по религиозной принадлежности просто недопустимо в армии".

Сергей Шойгу, стройка Главного храма Вооруженных Сил России(2019)|Фото: fondvoskresenie.ru
Сергей Шойгу на стройке Главного храма Вооруженных Сил России

Также ветеран указывает в своей жалобе на то, что министр обороны России, находясь при исполнении обязанностей военной службы, ставит задачи руководящему составу Вооруженных Сил по строительству сложного культового сооружения для православного религиозного объединения:

"По сути, в служебное время занят публичной пропагандой, выражая свое отношение к религии, строящемуся храму для совершения богослужений и религиозных обрядов одной религии. Военнослужащим же вообще воспрещается во время службы участвовать в религиозных мероприятиях – только в свободное".

В жалобе ветеран приводит статьи законов, которые, по его мнению, были нарушены. Так, в ФЗ "О статусе военнослужащего" говорится, что военнослужащие не вправе использовать свои служебные полномочия для пропаганды того или иного отношения к религии. Статья 9 названного закона устанавливает, что "военнослужащие могут состоять в общественных, в том числе религиозных объединениях, не преследующих политические цели, и участвовать в их деятельности, не находясь при исполнении обязанностей военной службы".

"Я отнюдь не призываю к осквернению или отречению от православной веры. Напротив, считаю, что слушание верующими прихожанами духовных молитв в специальных приходских храмах успокаивает духовное состояние человека, приглашает думать и достойно вести себя в повседневной жизни. Речь идет о том, чтобы именем Бога не пользовались всуе, не спекулировали, не увлекали человека в мир обещаний и иллюзий", – говорит ветеран.

Сергей Шойгу, Патриарх Кирилл(2019)|Фото: pravoslavie.ru

Запрос на соответствие нормативного акта ветеран подать не смог, госпошлина составляет 6 тыс. руб., у пенсионера не хватило на это денег, потому он обошелся жалобой.

Напомним, что ранее Николай Рябчевский уже обращался в суд для восстановления справедливости - в Верх-Исетском суде Екатеринбурга он отстаивал честь и достоинство Владимира Ленина, которого местный протоиерей публично по телевидению сравнил с Гитлером. Суд счел безобидным такое сравнение и встал на сторону служителя культа.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ветеран подал жалобу в Конституционный суд из-за строительства Главного храма ВС РФ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: строительство Главного храма Вооруженных Сил России, Рябчевский, ветеран, СССР, армия, служба, шойгу



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3302

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети