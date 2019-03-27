На Кольцовском тракте в Екатеринбурге столкнулись три машины

Сегодня, 27 марта, в Екатеринбурге на 9-м километре Кольцовского тракта произошла авария с участием трёх автомобилей.

Как сообщается в группе службы спасения "Сова" в соцсети "Вконтакте", столкновение случилось в 13.30 по местному времени (11.30 мск).

"По информации от отделения пропаганды ГИБДД по г. Екатеринбургу, водитель автомобиля ВАЗ-21063 двигался со стороны Кольцово в сторону Екатеринбурга, при перестроении он не уступил дорогу ВАЗ-21124, двигавшемуся попутно по правому ряду и ВАЗ-21063, — говорится в посте группы. — В результате ДТП пострадала пассажирка, 1958 г.р., находившаяся в машине виновника аварии".