27 Марта 2019
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Политика В России В бывшем СССР За рубежом

СКР усмотрел в действиях судей Литвы против российских граждан нарушение принципов международного права

В Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) продолжается расследование уголовного дела в отношении должностных лиц Генпрокуратуры и суда Литовской республики по факту незаконного привлечения к уголовной ответственности участников событий 1991 года в Вильнюсе. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее сегодня окружной суд Вильнюса вынес обвинительный приговор по делу о событиях 28-летней давности бывшему министра обороны СССР Дмитрию Язову и экс-офицеру КГБ Михаилу Головатову.

Как отметили в пресс-службе СКР, всего к лишению свободы были приговорены не менее 50-ти граждан РФ.

"Таким образом, литовские судьи нарушили один из общепризнанных принципов международного права и уголовного процесса — недопустимости придания уголовному закону обратной силы, — отметила Петренко. — Очевидно, что такое решение не имеет ничего общего с понятием и целями правосудия".

Российское ведомство усматривает в действиях судей прибалтийской страны признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса РФ (вынесение заведомо неправосудных приговоров). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе СКР предъявил заочное обвинение бывшему сотруднику Генпрокуратуры Литвы Симонасу Слапшинскасу за незаконное привлечение к уголовной ответственности участников событий 28-летней давности.

события возле вильнюсской телебашни 13 января 1991 года(2015)|Фото: fotokudra.lt

13 января 1991 года советскими войсками был проведён штурм телебашни и здания телевизионного комитета. В ходе беспорядков и столкновений с правоохранителями погибли 14 человек, ещё сотни были ранены.

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СКР усмотрел в действиях судей Литвы против российских граждан нарушение принципов международного права

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Теги: СКР, Литва, Вильнюс, события в Вильнюсе, штурм телебашни, 1991 год



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Ранее 18.03.2019 16:57 Мск СКР предъявил заочное обвинение бывшему сотруднику Генпрокуратуры Литвы по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе

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