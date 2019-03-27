27 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Украина выдворяет российскую журналистку Маргариту Бондарь

Миграционная служба Украины по рекомендации СБУ приняла решение о принудительном выдворении из страны российской журналистки Маргариты Бондарь. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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В качестве причины указано то, что она написала несколько статей для издания "Украина.ру". СБУ обвиняет ее в "систематическом распространении в сети Интернет тенденциозной информации об общественно-политическую ситуации на Украине". Таковыми СБУ сочла материалы о нарушениях прав национальных меньшинств и бездеятельности украинской правоохранительной системы. Минкульт уже дал свое "экспертное" заключение, что это "разжигание межнациональной и межэтнической вражды и дестабилизация общественно-политической обстановки".

За это принято решение выдворить Бондарь до 31 марта с.г. и запретить ей приезжать на Украину в течение трех лет.

История с Бондарь довольно интересна. 21 марта к ней домой заявились трое мужчин, которые увезли ее в неизвестном направлении. Перед похищением она успела написать в Facebook об этом неожиданном визите, но вскоре публикация была удалена. Позже она написала, что удалить сообщение потребовали сотрудники СБУ. Двое из них были в числе непрошеных гостей.

Она написала, что ее пытались завербовать, угрожая тюрьмой за "работу на Кремль".

"По их (СБУшникам) словам, выход из этой ситуации один - работать на них, сливая информацию обо всем, что происходит внутри редакций журналов, на которые я пишу. Держали семь часов. Заставили удалить пост и написать, что все хорошо. Естественно, все не было хорошо. Было очень много давления и угроз", - написала Бондарь в Facebook.

Одним из требований было вернуться в "Украина.ру". Видимо, это издание СБУ особенно интересует. Оно входит медиахолдинг МИА "Россия сегодня".

Бондарь 19 лет, она имеет два гражданства - российское и молдавское, более 3 лет живет в Киеве, куда приехала из Москвы. По ее словам, она ничего не писала ни о Крыме, ни о Донбассе, а освещала цыганские погромы и другие события.

Не исключено, что к ее преследованию причастна нацистская организация "С14" (запрещена в России), громившая цыган.

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Украина выдворяет российскую журналистку Маргариту Бондарь

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Теги: Украина, СБУ, Маргарита Бондарь



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