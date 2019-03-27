МИД КНДР назвал Голанские высоты "святой территорией Сирии"

Голанские высоты — неотделимая святая территория Сирии, заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) КНДР.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над оккупированными в 1967 году и впоследствии аннексированными Голанами. Данное решение было осуждено Лигой арабских государств как "стремление придать легитимность израильской оккупации". Ещё ранее, до подписания указа, намерение американского лидера было подвергнуто критике в российском МИД как пренебрежение нормами международного права, а также принципом "земля в обмен на мир". Признавать израильский суверенитет над спорной территорией отказался также Евросоюз.

Как передаёт ЦТАК, в северокорейском МИД убеждены, что отрицание принадлежности Голан Сирии является нарушением суверенитета арабской республики, и это может привести к ухудшению ситуации в регионе.

"Мы шлём полную поддержку и солидарность с борьбой правительства и народа Сирии за возвращение захваченных Голанских высот, защиту суверенитета страны и достижение территориальной целостности", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало Накануне.RU, сегодня в Совбезе ООН по запросу Дамаска пройдёт экстренное заседание по Голанам.