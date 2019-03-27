Москва безвозмездно даст Киргизии $30 млн

Правительство РФ предоставит Киргизии $30 млн в качестве безвозмездной финансовой помощи, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, как передаёт "Интерфакс", средства будут направлены на поддержку госбюджета среднеазиатской республики.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом месяце президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-киргизского соглашения об урегулировании задолженности Кыргызстана по кредитам, подразумевавший списание остатков задолженности Бишкека на общую сумму $240 млн.