27 Марта 2019
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Политика В России В бывшем СССР

Москва безвозмездно даст Киргизии $30 млн

Правительство РФ предоставит Киргизии $30 млн в качестве безвозмездной финансовой помощи, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, как передаёт "Интерфакс", средства будут направлены на поддержку госбюджета среднеазиатской республики.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом месяце президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-киргизского соглашения об урегулировании задолженности Кыргызстана по кредитам, подразумевавший списание остатков задолженности Бишкека на общую сумму $240 млн.

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Москва безвозмездно даст Киргизии $30 млн

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Теги: Киргизия, Кыргызстан, финансовая помощь, Юрий Ушаков



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