СБ ООН назначил дату экстренного заседания по Голанам

Совет безопасности (СБ) ООН обсудит ситуацию по Голанским высотам сегодня, 27 марта.

Как ранее сообщало Накануне.RU, запрос о проведении заседания в Совбез поступило от Сирии.

По информации ТАСС, мероприятие назначено на 23.00 по московскому времени.

"Наше предложение — провести его сегодня в открытом режиме вместо планировавшихся ранее закрытых консультаций", — сообщил постпред Франции в СБ ООН Франсуа Делатр.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над оккупированными в 1967 году и впоследствии аннексированными Голанами. Данное решение было осуждено Лигой арабских государств как "стремление придать легитимность израильской оккупации". Ещё ранее, до подписания указа, намерение американского лидера было подвергнуто критике в российском МИД как пренебрежение нормами международного права, а также принципом "земля в обмен на мир". Признавать израильский суверенитет над спорной территорией отказался также Евросоюз.