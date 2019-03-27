"Из пункта А в пункт Б выезжает…" Эксперты определили самые сложные для школьников математические задачи

Деление с остатком, решение пропорций и практических задач – эксперты выявили самые сложные для школьников разделы математики. Электронная школа "Знаника" представила результаты независимой оценки знаний учащихся 5-9 классов. Оказалось, что школьники повторяют одни и те же ошибки при переходе в следующий класс. Итоги мониторинга "Знаника" прокомментировала на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Ежегодно электронная школа "Знаника" проводит всероссийскую неделю мониторинга: эксперты составляют предметные задания для каждого класса и предлагают педагогам оценить с их помощью навыки учеников. Мероприятие добровольное. Учитель распечатывает задания с сайта, раздает их в классе, а после обработки результатов получает подробную расшифровку с перечнем "сильных" и "слабых" мест каждого ученика, рассказал генеральный директор электронной школы "Знаника", руководитель исследования Вадим Ковалев.

"Знаника" и "Социальный навигатор" проанализировали таким образом 286 тыс. работ по математике учащихся 5-9 классов из 62 регионов.

Эксперты выделили шесть проблемных "цепочек знаний", которые показывают, какие темы вызывают затруднения школьников из класса в класс. Чаще всего ученики делают ошибки в заданиях на общие вычисления и преображения, решение алгебраических выражений, уравнений, неравенств и их систем, практических задач с дробями и процентами, построением графиков функций и заданий по теории вероятности.

Причины "проседания" отдельных разделов могут быть разными. Руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина предположила, что с практическими задачами ученики не справляются из-за неумения осознанно прочитывать условия.

По результатам исследования, самой проблемной цепочкой оказались задания на общие вычисления и преображения: ученики пятых классов ошибаются в четырех темах из этого блока.

Процент ошибающихся школьников

Такой мониторинг дает объективную оценку знаний школьника в отличие от результатов итоговых экзаменов, уверены в "Знанике".

"Например, оценка "четыре" по русскому что означает? Что полслова знаю, полслова не знаю?" – пояснил Вадим Ковалев.

Директор центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Елена Карданова с этим согласилась.

"Экзамены преследуют целью отбор или классификацию учеников. Судить по ним о состоянии и качестве образования в России мы не можем", - сказала она.

Эксперт заявила о нехватке в российской системе образования независимой от государства оценки знаний.

Кроме того, исследование помогло развенчать некоторые мифы. Например, аналитики выяснили, что школьникам, которым не дается математика, не поможет увеличение количества занятий. Такие меры эффективны лишь для учеников, владеющих предметом.