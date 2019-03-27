Литовский суд заочно осудил экс-министра обороны СССР Язова за события 1991 года

Окружной суд Вильнюса признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова виновными по делу о событиях 1991 года.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, СКР предъявил заочное обвинение бывшему сотруднику Генеральной прокуратуры Литовской Республики Симонасу Слапшинскасу за незаконное привлечение к уголовной ответственности участников событий 28-летней давности.

Как сообщает РБК со ссылкой на агентство BNS, судейская коллегия заочно приговорила Головатова к 12-ти годам лишения свободы, а Язова — к 10-ти.

Дочь экс-министра обороны СССР Елена Лосик, комментируя приговор суда прибалтийской страны, не смогла дать ему оценку, отметив, что не имеет отношения к политике.

"Отец тогда попал в такую ситуацию, такое время было, революционное, — передаёт её слова RT. — Отец выполнял приказы. Скорее всего, надо бы обращаться за комментариями к другим людям".

13 января 1991 года советскими войсками был проведён штурм телебашни и здания телевизионного комитета. В ходе беспорядков и столкновений с правоохранителями погибли 14 человек, ещё сотни были ранены.