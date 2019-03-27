27 Марта 2019
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Политика В России В бывшем СССР За рубежом

Литовский суд заочно осудил экс-министра обороны СССР Язова за события 1991 года

Окружной суд Вильнюса признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова виновными по делу о событиях 1991 года.
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Ранее, как сообщало Накануне.RU, СКР предъявил заочное обвинение бывшему сотруднику Генеральной прокуратуры Литовской Республики Симонасу Слапшинскасу за незаконное привлечение к уголовной ответственности участников событий 28-летней давности.

Как сообщает РБК со ссылкой на агентство BNS, судейская коллегия заочно приговорила Головатова к 12-ти годам лишения свободы, а Язова — к 10-ти.

Дочь экс-министра обороны СССР Елена Лосик, комментируя приговор суда прибалтийской страны, не смогла дать ему оценку, отметив, что не имеет отношения к политике.

"Отец тогда попал в такую ситуацию, такое время было, революционное, — передаёт её слова RT. — Отец выполнял приказы. Скорее всего, надо бы обращаться за комментариями к другим людям".

события возле вильнюсской телебашни 13 января 1991 года(2015)|Фото: грани.ру

13 января 1991 года советскими войсками был проведён штурм телебашни и здания телевизионного комитета. В ходе беспорядков и столкновений с правоохранителями погибли 14 человек, ещё сотни были ранены.

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Литовский суд заочно осудил экс-министра обороны СССР Язова за события 1991 года

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Теги: Дмитрий Язов, Михаил Головатов, Литва, Вильнюс, события в Вильнюсе, штурм телебашни, 1991 год, СССР



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Развитие сюжета:

Ранее 27.03.2019 19:38 Мск СКР усмотрел в действиях судей Литвы против российских граждан нарушение принципов международного права

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Ранее 18.03.2019 16:57 Мск СКР предъявил заочное обвинение бывшему сотруднику Генпрокуратуры Литвы по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе

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