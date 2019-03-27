Росстат: Инфляция в стране держится на уровне 0,1%

Инфляция в России в период с 19 по 25 марта 2019 года составила 0,1%, согласно данным Росстата.

Как отметили в ведомстве, на таком уровне показатель удерживается девятую неделю подряд.

В частности, баранина за прошедшую неделю подорожала на 2%, пшено — 1,8%, соль — на 0,8%, крупа гречневая и вермишель — на 0,6%, рыба мороженая, мука пшеничная и макаронные изделия — на 0,5%, масло сливочное, хлеб ржаной, чай и печенье — на 0,3%, молоко, сыры, творог жирный, рис, конфеты шоколадные и карамель — на 0,2%. При этом на 0,6% подешевело мясо кур, на 0,5 — сахар-песок, на 0,4% — яйца куриные, и на 0,2% — свинина.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,3%, в том числе на капусту белокочанную — 9,9%, лук репчатый — 3,4%, морковь — 2,1%, картофель — 0,5%, яблоки — 0,4%. В то же время цены на огурцы снизились на 6%, а на помидоры — на 0,9%.

Дизельное топливо подешевело на 0,1%, тогда как цены на автомобильный бензин не изменились.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в середине текущего месяца стало известно о возросшей до 5,2% инфляции в России.