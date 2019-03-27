27 Марта 2019
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Экономика В России

Минфин РФ разместил ОФЗ почти на 36 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 35,9 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.

Объём спроса при этом составил 41,5 млрд рублей, средневзвешенная доходность — 8,3% годовых, и доходность по цене отсечения — 8,32% годовых.

В свою очередь, выручка от размещения облигаций составила 33,6 млрд рублей.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого месяца Минфин разместил ОФЗ на сумму 22,493 млрд рублей при объёме спроса 29,003 млрд.

Министерство финансов РФ, минфин(2018)|Фото: nakanune.ru

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Минфин РФ разместил ОФЗ почти на 36 млрд рублей

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Теги: Минфин РФ, ОФЗ, облигации, аукцион



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