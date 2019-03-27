В Крыму задержаны участники запрещённой в РФ "Хизб ут-Тахрир"

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Росгвардии пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ), задержав 20 её участников.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата и разрушения институтов светского общества.

"С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман", — говорится в сообщении ЦОС российских спецслужб.