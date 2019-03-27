27 Марта 2019
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Происшествия Крым

В Крыму задержаны участники запрещённой в РФ "Хизб ут-Тахрир"

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Росгвардии пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ), задержав 20 её участников.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата и разрушения институтов светского общества.

"С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман", — говорится в сообщении ЦОС российских спецслужб.

Хизб ут Тахрир, задержание, исламист, экстремистская литература(2016)|Фото: УФСБ

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В Крыму задержаны участники запрещённой в РФ "Хизб ут-Тахрир"

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Теги: Хизб ут-Тахрир, Крым, террористы, исламисты, задержание



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