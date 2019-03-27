27 Марта 2019
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Экономика В России

Потанин попросит "Русал" о снижении дивидендов "Норникеля"

Гендиректор "Норникеля" Владимир Потанин намерен в очередной раз возобновить переговоры о снижении размера дивидендов компании с другим крупнейшим акционером — "Русалом" (UC Rusal).
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"У нас большие планы. Учитывая потребность в инвестициях, дивиденды должны быть пересмотрены в сторону снижения", — передаёт РБК его слова, сказанные в интервью агентству Bloomberg.

По мнению Потанина, как передаёт "КоммерсантЪ", "Норникелю" необходимо больше средств направлять на инвестиции, в то время как "Русал" нуждается в повышенных дивидендах для погашения своего долга. При этом бизнесмен отметил, что UC Rusal "пока не с кем вести переговоры", поскольку президент компании Олег Дерипаска вынужден был отдать контроль в ней независимым директорам в рамках сделки с Вашингтоном по снятию санкций.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Минфин США снял санкции с "Русала", а также с других компаний Дерипаски — En+ и "Евросибэнерго". При этом остались в силе все ограничительные меры в отношении самого российского миллиардера.

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Потанин попросит "Русал" о снижении дивидендов "Норникеля"

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Теги: Владимир Потанин, Норникель, Русал, UC Rusal, дивиденды, инвестиции, акции



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