В Нижневартовске 35% детей относятся к первой группе здоровья

В Нижневартовске количество детей, относящихся к первой категории здоровья, выше среднероссийского на 6% - 35% против 29. Информация об этом прозвучала на заседании одного из думских комитетов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

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На заседании комитета по социальным вопросам политики выслушали информацию об оказании медицинской помощи юным вартовчанам. Специалисты системы здравоохранения рассказали депутатам о работе и оснащении детских поликлиник, о деятельности Центра здоровья и отделения неотложной медицинской помощи. Они проанализировали общую заболеваемость ребят по возрастам, подробно остановились на результатах реабилитации. Председатель думы Максим Клец отметил, что почти 35% юных вартовчан относятся к 1 группе здоровья. Если брать в среднем по стране, то он составляет около 29%.

К узким специалистам можно записаться через интернет, по терминалу, с помощью колл-центра. Талоны также выдают участковые педиатры. Чтобы решить проблему нехватки докторов в детских поликлиниках, в 2018 г. семь человек направлены на целевое обучение в ВУЗы и шесть – в ординатуру. На работу в прошлом году принято 19 врачей, в этом – трое, сейчас идут переговоры с кардиологом. В доме № 16 по улице Героев Самотлора летом откроется филиал одной из детских клиник.

Сегодня же участники комитета подвели итоги выездного заседания рабочей группы в школы города для изучения вопроса о необходимости возрождения Учебно-производственных комбинатов. Они сошлись во мнении, что концепция преподавания предмета "Технология" в общеобразовательных учреждениях нуждается в совершенствовании.

"Необходимо включить предмет "Технология"в программу обучения в 10 и 11 классах, оснастить школы более современным оборудованием, и провести переподготовку педагогов, во время занятий не ограничиваться учебниками, а обращаться к дополнительным источникам информации, посещать предприятия, где можно ознакомиться с пройденной темой на практике", - полагает председатель комитета по социальным вопросам думы Павел Лариков.