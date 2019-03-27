27 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

На Украине против Бойко и Медведчука завели дело из-за визита в Москву

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура зарегистрирует уголовное производство против кандидата в президенты Юрия Бойко и Виктора Медведчука в связи с их визитом в Москву 22 марта. Дело будет заведено "о незаконном пересечении границы".
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Как сообщало Накануне.RU, их визитом занялась СБУ. Украинский президент Петр Порошенко обвинил их в том, что они "со слезами на глазах, протянув руки, приползли на коленях" к президенту России Владимиру Путину.

Представитель погранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что пограничники проверяют только документы, дающие право на пересечение границы. И если нет запрета на выезд, то человек может пересечь границу. А разрешение на вылет воздушных транспортных судов находится не в компетенции погранслужбы.

При этом кандидат в президенты Украины Александр Вилкул заявил, что вылет не мог состояться без разрешения Порошенко, так как на Украине запрещено прямое авиасообщение с Россией.

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На Украине против Бойко и Медведчука завели дело из-за визита в Москву

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Теги: Украина, Виктор Медведчук, Юрий Бойко



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