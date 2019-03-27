27 Марта 2019
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Политика За рубежом

В Китае бывшего главу Интерпола обвинили в моральном разложении и исключили из партии

Бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя исключили из Компартии Китая. Ему вменяется в вину разложение нравов.
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Центральная комиссия по проверке дисциплины установила, что Мэн не соблюдает принципа партийности, не придерживается организационного взгляда, не исполнял решений ЦК партии, злоупотреблял полномочиями, транжирил государственные средства на личные нужды.

Отмечается, что деятельность Мэн Хунвэя нанесла серьёзный ущерб имиджу Компартии. В соответствии с Уставом КПК он исключён из её рядов. Судьбу незаконно нажитого имущества решит суд.

Мэн Хунвэй родился в 1953 г. в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян, в КПК вступил ещё во времена Мао Цзэдуна – в 1975 г. Со временем он дослужился до должности заместителя министра общественной безопасности и занимал должность руководителя Интерпола.

В сентябре прошлого года Мэн отправился из Франции в Китай, после чего на некоторое время бесследно исчез. Его жена подала заявление о розыске. Через несколько дней Мэн Хунвэй направил в генеральный секретариат Интерпола заявление об отставке по собственному желанию. Оказалось, что функционер был задержан у себя на родине и стал фигурантом антикоррупционного расследования.

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В Китае бывшего главу Интерпола обвинили в моральном разложении и исключили из партии

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Теги: Интерпол, КПК, Мэн Хунвэй



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