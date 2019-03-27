Пермская гордума рассмотрит вопрос о смене зонирования территории ДК "Телта"

Вопрос по изменению зонирования территории на Окулова,14, где располагается сносимый ДК "Телта", может быть рассмотрен на апрельском заседании пермской гордумы, передает корреспондент Накануне.RU.

Итоги публичных слушаний были вновь подведены сегодня на заседании комиссии по землепользованию и застройке. Слушания состоялись летом прошлого года, в августе их в первый раз утвердила комиссия, после чего вопрос смены зонирования должен был быть рассмотрен депутатами гордумы, однако тогда из-за отсутствия точного плана по застройке территории рассмотрение проекта не состоялось. Сейчас все необходимые формальности улажены.

Напомним, за здание ДК боролись местные работники культуры. Худрук театра "У Моста", заслуженный артист РФ Сергей Федотов и народный артист России Александр Калягин обращались к губернатору края Максиму Решетникову. Они просили передать театру здание ДК Телефонного завода, поскольку в "Телте" есть большой театральный зал на 600 мест, и в нем можно оборудовать еще три сцены и зрительных зала. Однако в региональном министерстве культуры сообщили, что здание находится в аварийном состоянии и непригодно для работы театра, поскольку правое крыло разрушается на уровне фундамента. Местные общественники доказывали обратное и просили сохранить здание, однако его всё-таки начали сносить.