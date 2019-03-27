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Политика В России За рубежом

Дворкович улетел в Сан-Марино до задержания Абызова

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович находится не в России. Экс-чиновник в свой день рождения, 26 марта, был за рубежом.
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Ранее появились сообщения, что задержанный экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов приехал в Россию, чтобы отметить день рождения Дворковича.

Однако, как сообщает "Интерфакс", президент ФИДЕ улетел в Сан-Марино на шахматный турнир, он вернется в Москву на следующей неделе.

В свою очередь, помощник Дворковича Константин Киселев отказался сообщить радио "Говорит Москва", где бывший вице-премьер отпраздновал день рождения и где находится сейчас. Также Киселев подчеркнул, что "связаться с ним сейчас не получится".

Президент шахматной федерации Сан-Марино Иван Табарини заявил радиостанции, что Дворкович отправился в Италию отмечать свой день рождения.

26 марта стало известно о задержании оперативниками ФСБ в Москве прилетевшего бизнес-джетом экс-министра так называемого "Открытого правительства" Михаила Абызова. В последний год он предпочитал проводить время либо на своей вилле в Италии, либо в США. По некоторым данным, оперативники "устроили" Абызову приглашение на празднование дня рождения некоего "хорошего знакомого и друга".

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Дворкович улетел в Сан-Марино до задержания Абызова

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Теги: аркадий дворкович, михаил абызов



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