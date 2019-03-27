Чубайс, дача в Барвихе и миллиардный залог не помогли: суд отправил Абызова под арест

Басманный суд Москвы сегодня, 27 марта, заключил под стражу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

Напомним, предположительно, экс-чиновник приехал в Россию из-за границы на день рождения бывшего коллеги, после чего был задержан. Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оцениваетмя в 4 млрд руб. Сам Абызов не признаёт своей вины.

Защита экс-чиновника опровергает данные о том, что он был задержан по дороге из аэропорта, куда он прилетел из-за рубежа. Ранее сообщалось, что оперативники "устроили" Абызову приглашение на празднование дня рождения некоего "хорошего знакомого и друга", и якобы для этого Абызов специально прилетел из Италии.

Как сообщил адвокат обвиняемого Александр Аснис, Абызов постоянно проживает с семьей в России и "так же, как и мы все, периодически выезжает на отдых либо в командировки за границу, они кратковременны". "А все то, что сообщалось по этому поводу, полностью не соответствует действительности. Поэтому прошу вас это учесть. Если он и находился за границей, то это был кратковременный отъезд, не связанный со слухами, которые были", - заявил он журналистам перед заседанием.

Пресса ожидала начала процесса с 10 утра. Лишь около 15.40 в Басманном суде заявили, что обвиняемого доставили в здание. На этот момент у дверей в зал заседаний уже давно собралась толпа из порядка 100 представителей СМИ. Примерно в 16.10 конвой сопроводил спокойного и улыбающегося Абызова, одетого "по-спортивному", в зал.

Спустя еще час судья начала заседание по избранию меры пресечения бывшему министру.

Сторона обвинения ходатайствовала об аресте Абызова, полагая, что он "может скрыться от следствия, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать представителям потерпевшего по делу и свидетелям или принять какие-либо меры к уничтожению доказательств".

Кроме того, правоохранители особо подчеркнули, что бывший министр владеет объектами недвижимости в Италии и Великобритании, а также обладает обширными связями в правоохранительных органах, что также, по их мнению, делает невозможным избрание более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу.

Прокурор в суде заявил, что преступные действия, в которых обвиняется Абызов, "преследовали цель преступного личного обогащения, не были направлены на получение прибыли и поставили под угрозу обеспечение энергетической безопасности Новосибирской области и Алтайского края".

"Ходатайствую об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Абызова Михаила Анатольевича на 1 месяц 29 суток до 25 мая 2019 года", - заявил представитель обвинения.

Сам экс-министр заявил, что категорически не согласен с предъявленными ему обвинениями.

"Виновным себя в организации преступного сообщества и хищении в особо крупном размере не признаю. Преступных действий, в которых меня обвиняют, я не совершал. Свое служебное положение министра я при этом, безусловно, не использовал", - отметил он.

Также он рассказал, что ознакомился с сутью обвинений лишь вчера поздно вечером, и из-за "расплывчатости формулировок и неконкретности вменяемого ему обвинения" не может детально их оценить.

Абызов сообщил суду, что готов активно сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. Он заверил, что не скроется от следствия и суда, не будет угрожать участникам уголовного судопроизводства и иным образом препятствовать расследованию.

За это он попросил избрать для него более мягкую меру пресечения, чтобы "заботиться о своей престарелой матери 1933 года рождения и несовершеннолетних детях", коих у него три.

Абызова в суде защищают четыре адвоката. В ходе заседания они настаивали на том, что результаты предварительного следствия несовершенны и расплывчаты. Они ходатайствовали об избрании для него такой меры пресечения, как домашний арест или залоге в 1 млрд рублей.

Адвокаты в ходе заседания уточнили и свои пожелания по домашнему аресту. "С учетом того, что наступает летний сезон... Возможно, будет достаточно жарко. Если вы сможете, то было бы предпочтительнее, чтобы он в летний период времени все-таки находился на даче в Барвихе, а не в московской квартире. Но это на ваше усмотрение", - обратился один из защитников к суду.

Не помогли бывшему высокопоставленному лицу и наличие ряда личных поручительств, представленных суду. За него в частности поручились Александр Волошин, Аркадий Дворкович, Наталья Тимакова, Роман Троценко, актрисы Чулпан Хаматова и Ксения Раппопорт, которые сталкивались с Абызовым по линии возглавляемых ими фондов, правозащитница Анна Федермессер. В заседании принимал участие и экс-глава "Роснано" Леонид Меламед, который также выступил поручителем.

Свое слово в поддержку Абызова замолвил и Анатолий Чубайс, который указал, что "при непосредственном участии Абызова в работе РАО ЕЭС коренным образом изменилась эта отрасль электроэнергетики".

Однако суд арестовал экс-министра до 25 мая.