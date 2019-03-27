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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Когалыме грейдер засыпал ребёнка снегом, мальчик получил травму ноги

В Когалыме маленький ребёнок оказался погребён под снегом, который на него свалил грейдер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
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Сегодня днем следователям сообщили, что во дворе дома по улице Дружбы Народов во время расчистки двора грейдер засыпал снегом девятилетнего мальчика. Он получил травму ноги. Ребёнка доставили в больницу, серьёзность вреда устанавливается.

Сотрудники СКР выясняют, есть ли в действиях машиниста грейдера состав преступления по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По предварительной информации, он не заметил находившегося вблизи спецтехники ребенка.

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В Когалыме грейдер засыпал ребёнка снегом, мальчик получил травму ноги

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Теги: очистка двора от снега, грейдер, ребёнок



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