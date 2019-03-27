В Когалыме грейдер засыпал ребёнка снегом, мальчик получил травму ноги

В Когалыме маленький ребёнок оказался погребён под снегом, который на него свалил грейдер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Сегодня днем следователям сообщили, что во дворе дома по улице Дружбы Народов во время расчистки двора грейдер засыпал снегом девятилетнего мальчика. Он получил травму ноги. Ребёнка доставили в больницу, серьёзность вреда устанавливается.

Сотрудники СКР выясняют, есть ли в действиях машиниста грейдера состав преступления по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По предварительной информации, он не заметил находившегося вблизи спецтехники ребенка.