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Адвокат Абызова не считает его дело политически мотивированным

Александр Аснис, адвокат бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, не считает его дело политически мотивированным.
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"У меня нет основания утверждать, что дело политически мотивировано. Считаю, что это бизнес-конфликт, которому придан статус уголовного, то есть совершения преступления", - прокомментировал он.

Адвокат также уточнил, что не считает возможным проводить параллели с делом экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, имеющим политический аспект.

Ранее Следственный комитет РФ распространил видео, на котором запечатлено, как на бывшего министра Абызова надевают наручники. Сегодня состоится заседание суда по избранию экс-чиновнику меры пресечения, следствие настаивает на его аресте.

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Адвокат Абызова не считает его дело политически мотивированным

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Теги: Абызов, дело, адвокат



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