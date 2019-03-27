Дорожники приступили к строительству девяти мостов на дороге Надым – Салехард

Подрядчики приступили к строительству девяти мостов на участке "Надым – Салехард" (км 1120 – км 1191) автодороги Сургут – Салехард, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

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В настоящий момент строители забивают сваи и проводят монтаж пролетных балок. Возведен один временный мост. По словам начальника отдела строительства и эксплуатации автодорог новоуренгойского филиала дирекции дорожного хозяйства Ямала Виктора Бочкарева, всего на объекте трудятся 120 человек и 25 единиц техники. Бригады рабочих заняты в две смены.

Всего по проекту на этом участке дороги предусмотрено 12 мостов, из них построено три. Параллельно ведется отсыпка земляного полотна и устройство водопропускных труб. Всего на автодороге Надым – Салехард предусмотрено проектом 58 мостов, построено – 49 (84%).