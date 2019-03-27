Кремль ответил на рассуждения о кампании против "системных либералов" в связи с делом Абызова

27 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Балканский рубеж" — ода предательству?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

Кремль ответил на рассуждения о кампании против "системных либералов" в связи с делом Абызова

Кремль не стал комментировать версии о том, что задержание экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова стало частью кампании против "системных либералов", как и уголовное дело экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

"Это удел политологов, наблюдателей и праздных зевак - высказывать все вот эти предположения, - цитирует РБК пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. - Тут я ничего не могу сказать".

Он также добавил, что не знает, обсуждал ли глава государства дело бывшего Абызова с главой кабмина Дмитрием Медведевым.

Ранее Следственный комитет распространил видео, на котором запечатлено, как на бывшего министра Абызова надевают наручники. Сегодня состоится заседание суда по избранию экс-чиновнику меры пресечения, следствие настаивает на его аресте.

Как сообщало Накануне.RU, известна неофициальная версия, согласно которой "силовой" клан во власти, глядя на усиление "либералов", был вынужден прибегнуть к мерам по нейтрализации наиболее активных и одиозных его членов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Кремль ответил на рассуждения о кампании против "системных либералов" в связи с делом Абызова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дмитрий песков, михаил абызов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 27.03.2019 15:03 Мск Адвокат Абызова не считает его дело политически мотивированным

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.03.2019 14:10 Мск "Настроение хорошее". Появилось видео, на котором на экс-министра надевают наручники
Ранее 27.03.2019 13:05 Мск Абызов сидит в трехместной камере: при задержании экс-министра не били
Ранее 27.03.2019 08:43 Мск В Новосибирске задержание Абызова связали с "тарифными протестами" 2017 года
Ранее 27.03.2019 02:26 Мск Абызова задержали, заманив в Россию на день рождения экс-коллеги
Ранее 27.03.2019 00:04 Мск Экс-министр Абызов не признает вину
Ранее 26.03.2019 20:26 Мск В Москве задержан экс-министр открытого правительства России Михаил Абызов

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3071

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети