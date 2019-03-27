Кремль ответил на рассуждения о кампании против "системных либералов" в связи с делом Абызова

Кремль не стал комментировать версии о том, что задержание экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова стало частью кампании против "системных либералов", как и уголовное дело экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

"Это удел политологов, наблюдателей и праздных зевак - высказывать все вот эти предположения, - цитирует РБК пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. - Тут я ничего не могу сказать".

Он также добавил, что не знает, обсуждал ли глава государства дело бывшего Абызова с главой кабмина Дмитрием Медведевым.

Ранее Следственный комитет распространил видео, на котором запечатлено, как на бывшего министра Абызова надевают наручники. Сегодня состоится заседание суда по избранию экс-чиновнику меры пресечения, следствие настаивает на его аресте.

Как сообщало Накануне.RU, известна неофициальная версия, согласно которой "силовой" клан во власти, глядя на усиление "либералов", был вынужден прибегнуть к мерам по нейтрализации наиболее активных и одиозных его членов.