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"Город "умирает" на глазах": в Сети появилась петиция за отставку главы Нижнего Тагила

В Сети появилась петиция за отставку главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Ее авторы требуют возвращения прежнего мэра Сергея Носова, передает корреспондент Накануне.RU.
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Текст петиции размещен на сайте Change.org. По мнению ее авторов, Пинаев "не справляется со своими должностными обязанностями и город "умирает" на глазах". У создателей петиции есть вопросы по ремонту дорог, реализации программы "Светлый город", "мусорной реформе" и другим темам. По их данным, сейчас долги Нижнего Тагила составляют порядка 700 млн руб.

Авторы особо подчеркивают, что действующего мэра горожане не выбирали и требуют отправить Владислава Пинаева в отставку. На пост главы они предлагают вернуть Сергея Носова, который в данный момент является губернатором Магаданской области.

Иннопром-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

Любопытно, что петиция адресована не областным или городским властям, а президенту и Правительству России. К настоящему моменту ее подписали более 70 человек.

Напомним, недавно Пинаев назначил своего постоянного представителя в думе Нижнего Тагила: им стал первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин. Он сменил руководителя аппарата Андрея Ленду, бывшего постоянным представителем еще при прежнем мэре Носове.

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"Город "умирает" на глазах": в Сети появилась петиция за отставку главы Нижнего Тагила

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Теги: Пинаев, отставка, петиция



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