"Город "умирает" на глазах": в Сети появилась петиция за отставку главы Нижнего Тагила

В Сети появилась петиция за отставку главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Ее авторы требуют возвращения прежнего мэра Сергея Носова, передает корреспондент Накануне.RU.

Текст петиции размещен на сайте Change.org. По мнению ее авторов, Пинаев "не справляется со своими должностными обязанностями и город "умирает" на глазах". У создателей петиции есть вопросы по ремонту дорог, реализации программы "Светлый город", "мусорной реформе" и другим темам. По их данным, сейчас долги Нижнего Тагила составляют порядка 700 млн руб.

Авторы особо подчеркивают, что действующего мэра горожане не выбирали и требуют отправить Владислава Пинаева в отставку. На пост главы они предлагают вернуть Сергея Носова, который в данный момент является губернатором Магаданской области.

Любопытно, что петиция адресована не областным или городским властям, а президенту и Правительству России. К настоящему моменту ее подписали более 70 человек.

Напомним, недавно Пинаев назначил своего постоянного представителя в думе Нижнего Тагила: им стал первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин. Он сменил руководителя аппарата Андрея Ленду, бывшего постоянным представителем еще при прежнем мэре Носове.