В Екатеринбурге откладывают транспортную реформу. Исследование на 8 миллионов не оправдало себя, надо новое - за 12,5

Администрация Екатеринбурга планирует перенести транспортную реформу, которая должна была стартовать с 1 июля, на неопределённый срок. Как стало известно, муниципалитету не понравилось исследование фонда "Город.PRO", проведенное в 2016 году.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU добавили, что изменения в транспортной схеме ещё прорабатываются, а саму транспортную реформу нельзя перенести, потому что она ещё не стартовала. Однако заместитель главы Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов заявил журналистам, что не уверен в выводах фонда и не знает, на основании каких данных "Город.PRO" сделал схему.

Урбанист фонда "Город.PRO" Владимир Злоказов написал у себя на странице в Facebook, что внедрение новой маршрутной сети переносится из-за назначения нового председателя комитета по транспорту.

"Сейчас конец марта. Если вы собираетесь в июле что-то внедрять, то уже надо работать и работать. Вместо этого мы видели амбивалентные заявления и не видели никакой активной деятельности. Что в общем понятно: пришли новые люди, ранее с транспортом не связанные, - естественно, им нужно разобраться, что к чему", - пишет он.

Злоказов также добавил, что в ходе проектирования новой маршрутной сети информация о перемещениях граждан была получена из данных по использованию Екарты и из GPS-треков приемников, стоящих на транспортных средствах.

"Этих данных было достаточно для того, чтобы сложить общую картину происходящего в системе общественного транспорта на тот момент (но не матрицу корреспонденций, поскольку по Екартам мы видим, где люди садятся, но не видим, где они выходят из транспорта)", - добавил урбанист.

Напомним, за разработку новой схемы движения общественного транспорта в Екатеринбурге, вызвавшей шквал критики, фонд "Город PRO" получил 8 млн руб. Теперь администрация Екатеринбурга решила провести еще одно исследование по транспортной реформе. Как сообщается на едином сайте госзакупок, в этот раз мэрия выделит 12,5 млн руб.

Как известно, идея транспортной реформы в Екатеринбурге была озвучена еще в 2017 году. И уже тогда была подвергнута разгромной критике как со стороны горожан, так и экспертов.