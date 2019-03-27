27 Марта 2019
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Как о покойнике: имя прежнего губернатора Южного Урала "подтерли", где только могли

Официальный сайт губернатора Челябинской области сегодня напоминает скорее на "коленке" слепленный ресурс, чем полноценный портал главы региона. Связано это, видимо, с тем, что бывшие подчиненные ушедшего в отставку южноуральского губернатора принялись настолько быстро и яростно "затирать" все упоминания о своем прежнем руководителе и начальнике, что явно перестарались, передает корреспондент Накануне.RU.
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Новости с сайта губернатора Челябинской области начинаются с… 20 марта 2019 года, потому что, как известно, за день до этого прежний глава субъекта Борис Дубровский подал в отставку. В Кремле под телекамеры Владимир Путин делегировал в Челябинскую область с приставкой "врио" Алексея Текслера. До появления которого на Южном Урале, судя по сайту губернатора, вообще ничего не было, ну, то есть, совсем. Зато, как только Текслер приехал в Челябинскую область, он успел проинспектировать дымящийся Коркинский разрез, "убитые" улицы и скверы областного центра, врио губернатора также съездил в Магнитогорск и пообщался с жильцами злополучного дома на улице Карла Маркса.

Все это следует, повторимся, из официальной хроники сайта губернатора Челябинской области.

сайт Текслера(2019)|Фото: gubernator74.ru/

Интересно, что подобного рода традиция "стирания" любой памяти и любого контента о прежнем лидере, которого, вроде бы, вчера еще носили на руках и обожали публично, демонстрируется не в первый раз. Собственно, так в свое время поступили и подчиненные самого Дубровского с предшественником Михаилом Юревичем (руководил Челябинской областью с 2010 по 2014 гг.), тогда после обновления сайт губернатора вдруг "забыл" всё, что было до января 2014 года.

Сайт правительства Челябинской области (отдельный ресурс от губернаторского) нынче также располагает новостями лишь за… 27 марта 2019 года. До этого, следовательно, правительства на Южном Урале не было и оно, соответственно, не работало. Даром что пока новый руководитель Алексей Текслер оставил всех на своих местах с приставкой "и. о.", уволив лишь совсем уж скомпрометированного в Москве министра дорожного строительства Дмитрия Микулика.

Справедливости ради добавим, что в команде Юревича нашлись люди, которые настояли на своем и провели в жизнь решение об увековечивании памяти второго южноуральского губернатора Петра Сумина. Теперь, как известно, его имя носит улица в одном из новых микрорайонов Челябинска. Разумеется, в случае Дубровского, мы не об этом – но должна же быть хоть какая-то справедливость? Все-таки областью он пять лет руководил.

Напомним, что по планам, звучавшим еще в начале текущего месяца, 27 марта Дубровский должен был обратиться с ежегодным посланием, оно должно было прозвучать в стенах челябинского Театра драмы. Видимо, лучшей аллегории в связи с отставкой и последующей судьбой прежнего губернатора и не придумать – события действительно развивались стремительно и приняли совсем драматический оборот.

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Как о покойнике: имя прежнего губернатора Южного Урала "подтерли", где только могли

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Теги: Алексей Текслер, Борис Дубровский, Михаил Юревич, Дмитрий Микулик, отставка Дубровского



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