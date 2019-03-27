В Зауралье открыли "горячую линию" по незаконным вырубкам деревьев, свалкам и пожарам

27 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Балканский рубеж" — ода предательству?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Курганская область

В Зауралье открыли "горячую линию" по незаконным вырубкам деревьев, свалкам и пожарам

Глава Зауралья Вадим Шумков поручил открыть "горячую линию" по обращениям граждан - люди могут звонить и сообщать о несанкционированных лесных свалках и пожарах, а также о фактах незаконной вырубки деревьев в лесу.

Звонить можно по номерам 8 (3522) 43-63-61, 43-63-51, а писать - на электронную почту prirodresurs@kurganobl.ru, сообщили Накануне.RU в правительстве Курганской области.

Также сообщения принимаются через мессенджеры WhatsАpp и Viber, для этого достаточно написать на номер 8-982-420-70-45.

В сообщениях необходимо указать дату и время обнаружения незаконной вырубки, местоположение. Это касается также свалок и пожаров. Также в сообщении следует указать информацию о возможном нахождение поблизости людей и машин, которые могут быть причастны к совершению правонарушения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Зауралье открыли "горячую линию" по незаконным вырубкам деревьев, свалкам и пожарам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: незаконная вырубка, деревья, свалка, пожар, горячая линия, Курган, Зауралье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3071

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети