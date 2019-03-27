В Зауралье открыли "горячую линию" по незаконным вырубкам деревьев, свалкам и пожарам

Глава Зауралья Вадим Шумков поручил открыть "горячую линию" по обращениям граждан - люди могут звонить и сообщать о несанкционированных лесных свалках и пожарах, а также о фактах незаконной вырубки деревьев в лесу.

Звонить можно по номерам 8 (3522) 43-63-61, 43-63-51, а писать - на электронную почту prirodresurs@kurganobl.ru, сообщили Накануне.RU в правительстве Курганской области.

Также сообщения принимаются через мессенджеры WhatsАpp и Viber, для этого достаточно написать на номер 8-982-420-70-45.



В сообщениях необходимо указать дату и время обнаружения незаконной вырубки, местоположение. Это касается также свалок и пожаров. Также в сообщении следует указать информацию о возможном нахождение поблизости людей и машин, которые могут быть причастны к совершению правонарушения.