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"Настроение хорошее". Появилось видео, на котором на экс-министра надевают наручники

Следственный комитет распространил видео, на котором запечатлено, как на бывшего министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова надевают наручники. Сегодня состоится заседание суда по избранию экс-чиновнику меры пресечения, следствие настаивает на его аресте.
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В преддверии заседания адвокат Абызова рассказал о его состоянии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Он в рабочем состоянии. На вчерашний день он не жаловался на какое-либо недомогание. У любого человека в этой ситуации стресс, но мне показалось, что Михаил Анатольевич в хорошей рабочей форме, достаточно чётко и уверенно отвечал на вопросы следствия и общался с адвокатами. Настроение и состояние у него нормальное, даже, я бы сказал, хорошее для этой ситуации", - рассказал адвокат Александр Аснис.

Адвокат также опроверг слухи о том, что экс-министра задержали по дороге из аэропорта. "Он находился дома, куда утром и приехали представители Следственного комитета для проведения обыска и последующего задержания", - сказал он.

По его словам, ему неизвестно, когда именно Абызов приехал в Россию.

Напомним, следствие считает, что Абызов с 2011 по 2014 годы создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Соучастниками экс-министра стали сразу несколько человек - Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Обманом злоумышленники похитили деньги двух компаний - ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Ущерб оценивается в 4 млрд руб.

При этом, СМИ сообщали, что Абызова задержали, заманив в Россию на день рождения экс-коллеги.

Абызов считается хорошим знакомым и соратником экс-вице-премьера Аркадия Дворковича, который в свою очередь близок к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

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Теги: Михаил Абызов, Александр Аснис, арест Абызова



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