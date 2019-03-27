Многолетняя стихийная свалка в Воронеже, несмотря на запреты чиновников, продолжает работать

Стихийная свалка в Воронеже на улице Землячки не исчезает, несмотря на жалобы жителей и запреты чиновников.

Свалка существует уже много лет, отходами завалены гектары территории в Железнодорожном районе. Ликвидировать ее обещали летом прошлого года.

В управе "Вести.Воронеж" заявили, что решается вопрос по установке систем видеонаблюдения для фиксации автотранспортных средств, производящих выгрузку отходов.

Земельный участок, на котором находится свалка, планируется рекультивировать. Ранее проверяющие сделали несколько фотографий машин и отправили их в полицию. Одного из водителей обещают наказать за нарушение правил благоустройства.

В январе губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что регион готов стать территорией пилотного проекта по внедрению раздельного сбора мусора.

В рамках так называемой "мусорной реформы", которую федеральный центр запустил по стране, в Воронежской области работает пока только воронежский кластер. Как сказал губернатор, по всем остальным семи кластерам межрайонным оператора пока не выбрали.