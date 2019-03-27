Киевский суд отклонил иск к Порошенко о вмешательстве в церковные дела

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска к президенту страны Петру Порошенко, который подала ОО "Неправительственная организация верховенство права", чтобы суд установил у него отсутствие полномочий вмешиваться в деятельность Церкви и религиозных организаций.

Напомним, в апреле 2018 года Порошенко обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею, чтобы тот объявил о создании на Украине собственной "автокефальной церкви", что тот и сделал, признав в качестве таковой раскольников.

Админсуд Киева постановил, что истцом был неправильно выбран способ защиты нарушенного права, поэтому в удовлетворении иска отказано.

Адвокат Сергей Ковалев, представлявший интересы истца, пообещал подать жалобу, сообщает Союз православных журналистов.

"Отказать в этом иске по праву невозможно. По праву – это значит перечеркнуть конституцию. Суд бы не смог перечеркнуть конституцию и поэтому отказал по формальным основаниям. Но если меня этот суд косвенно направил в Верховный суд Украины, то там четко написано – указы и распоряжения. А данное обращение президента не выполнено ни в форме указа, ни в форме распоряжения. То есть, если бы я пришел в Верховный суд, а там мне скажут – это не к нам, выходит патовая ситуация. Проще сказать, решение настолько незаконно, что не вписывается в формат ни одного суда", - подчеркнул адвокат.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Конституционный суд Украины откровенно признал, что создание собственной "автокефальной церкви" имеет политический характер и находится в рамках компетенции и политической целесообразности органов государственной власти. Еще осенью предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что создаваемая властью "поместная церковь" - это политическая организация.

Примечательно, что в рассекреченном соглашении Порошенко с Варфоломеем от 3 ноября прошлого года говорится о том, что "незалежную церковь" создает государство, а Варфоломей дает ей томос в обмен на церковную собственность и зарубежные приходы.