Мэр Екатеринбурга дал старт "Локомотивам роста"

Проект "Локомотивы роста" партии "Единая Россия" будет реализовываться в Екатеринбурге при поддержке городских властей.

К такому решению пришли мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инвестиционному развитию и предпринимательству Денис Кравченко, курирующий партпроект "Локомотивы роста" на федеральном уровне.

Как сообщили Накануне.RU в администрации областной столицы, Высокинский и Кравченко сошлись во мнении, что их встреча является примером того, как политическая партия, представленная в Госдуме, работает на местах, воплощая в жизнь значимые для территорий проекты.

Среди них и "Локомотивы роста" – партийно-прикладное "ноу-хау" "Единой России", которое по замыслу авторов должно способствовать притоку инвестиций в муниципалитеты и регионы страны. Причём, во взаимодействии с национальными компаниями – локомотивами роста.

Таким образом мэр Екатеринбурга вслед за губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и депутатами гордумы продолжил практику встреч с федеральными парламентариями. Напомним, что ранее местные народные избранники обменялись с коллегами из Госдумы мнениями о том, как можно повысить эффективность "депутатской вертикали". А губернатор призвал российских законодателей, избранных от Свердловской области, к участию в подготовке к 300-летию Екатеринбурга.