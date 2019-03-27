Мэр Екатеринбурга дал старт "Локомотивам роста"

27 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Балканский рубеж" — ода предательству?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Уральский ФО

Мэр Екатеринбурга дал старт "Локомотивам роста"

Проект "Локомотивы роста" партии "Единая Россия" будет реализовываться в Екатеринбурге при поддержке городских властей.

К такому решению пришли мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инвестиционному развитию и предпринимательству Денис Кравченко, курирующий партпроект "Локомотивы роста" на федеральном уровне.

Промышленный форум УрФО "Локомотивы роста заводы развития", Денис Кравченко(2018)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в администрации областной столицы, Высокинский и Кравченко сошлись во мнении, что их встреча является примером того, как политическая партия, представленная в Госдуме, работает на местах, воплощая в жизнь значимые для территорий проекты.

Среди них и "Локомотивы роста" – партийно-прикладное "ноу-хау" "Единой России", которое по замыслу авторов должно способствовать притоку инвестиций в муниципалитеты и регионы страны. Причём, во взаимодействии с национальными компаниями – локомотивами роста.

Александр Высокинский, Денис Кравченко(2019)|Фото: екатеринбург.рф

Таким образом мэр Екатеринбурга вслед за губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и депутатами гордумы продолжил практику встреч с федеральными парламентариями. Напомним, что ранее местные народные избранники обменялись с коллегами из Госдумы мнениями о том, как можно повысить эффективность "депутатской вертикали". А губернатор призвал российских законодателей, избранных от Свердловской области, к участию в подготовке к 300-летию Екатеринбурга.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мэр Екатеринбурга дал старт "Локомотивам роста"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Высокинский, Денис Кравченко, Единая Россия, Локомотивы роста



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3071

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети