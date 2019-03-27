И.о. главы Копейска назначен Андрей Фалейчик

Депутаты Копейска приняли отставку главы города Владимира Можина. И.о. руководителя муниципалитета назначен Андрей Фалейчик.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в феврале Фалейчик был назначен замглавы Копейска по вопросам ЖКХ. Ранее он занимал должность замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Напомним, 25 марта глава Копейска Владимир Можин покидает пост по собственному желанию. Он отметил, что его задачей было стабилизировать ситуацию в Копейске, отметив, что сегодня в городе нет конфликтов.

Бывший первый заместитель прокурора Челябинской области Владимир Можин был избран главой города в марте 2017 года после досрочной отставки Валерия Устинова, который проработал в этой должности около двух недель.

Устинов был избран руководителем муниципалитета 5 декабря 2016 года. Фаворитом на выборах считался и.о. главы Владимир Бисеров. Его кандидатура была выдвинута "Единой Россией" и поддержана губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Однако депутаты сделали выбор в пользу другого претендента, хотя их решение и не было единодушным. Разница между кандидатами - всего в три голоса. В "ЕР" результаты назвали неожиданными.