27 Марта 2019
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Завершение карьеры бойцом МакГрегором не связано с расследованием против него

Решение известного бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора завершить карьеру не связано с расследованием в отношении него. Об этом заявила пресс-секретарь ирландца Карен Кесслер.

Напомним, полиция начала расследование против МакГрегора: его проверяют по делу о сексуальных домогательствах. Обвинения против Конора еще в декабре выдвинула неизвестная женщина. В январе боец был арестован, допрошен и отпущен до окончания расследования.

Как заявила его представитель, данная история "циркулирует в течение некоторого времени, и неясно, почему о ней сообщили только сейчас".

Конор МакГрегор, Артем Лобов(2018)|Фото: twitter.com

"Предположение о том, что заявление о завершении карьеры Конором связано с этим слухом, абсолютно неверно", - цитирует Кесслер "Чемпионат" со ссылкой на ESPN.

Также она не стала исключать, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях еще может провести бои.

Напомним, на этой неделе МакГрегор в очередной раз объявил о своем уходе из спорта.

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Завершение карьеры бойцом МакГрегором не связано с расследованием против него

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Теги: МакГрегор, расследование, карьера



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