27 Марта 2019
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В Казани горит квартира в многоэтажке: жильцы сообщают о взрыве

В многоэтажке Казани произошел взрыв и пожар - горит квартира на восьмом этаже.

"Жильцы сообщили о хлопке и последовавшем пожаре, передает "Интерфакс". Жильцов подъезда эвакуируют.

В МЧС по Татарстану уточнили, что пожарные выехали на место пожара по проспекту Победы, 34. Сообщается об одном пострадавшем - это мужчина.

Ранее в Екатеринбурге из-за пожара в доме эвакуировали жильцов. Хозяин квартиры, где начался пожар, выпрыгнул из окна, чтобы спастись. Мужчина выжил, сейчас он находится в больнице.

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В Казани горит квартира в многоэтажке: жильцы сообщают о взрыве

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Теги: казань, пожар, взрыв



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