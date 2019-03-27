В Казани горит квартира в многоэтажке: жильцы сообщают о взрыве

В многоэтажке Казани произошел взрыв и пожар - горит квартира на восьмом этаже.

"Жильцы сообщили о хлопке и последовавшем пожаре, передает "Интерфакс". Жильцов подъезда эвакуируют.

В МЧС по Татарстану уточнили, что пожарные выехали на место пожара по проспекту Победы, 34. Сообщается об одном пострадавшем - это мужчина.

Ранее в Екатеринбурге из-за пожара в доме эвакуировали жильцов. Хозяин квартиры, где начался пожар, выпрыгнул из окна, чтобы спастись. Мужчина выжил, сейчас он находится в больнице.