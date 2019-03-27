Депутат думы Салехарда попал под "налоговую" "уголовку"

Следователи возбудили уголовное дело против генерального директора "Инвестиционно-строительной компании Ямало-Ненецкого автономного округа" ("ИСК ЯНАО"), депутата думы Салехарда Михаила Бабийчука. Ему вменяют то, что он скрыл крупную сумму, которую должен был направить на уплату налогов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

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В 2017-18 гг. с компании принудительно взыскивали долги по налогам. В этих условиях, полагают следователи, гендиректор проводил расчёты с контрагентами-кредиторами, минуя счета, переводы денег с которых заблокированы по решению налоговиков. Так он "скрыл" 20 млн руб.

Следователи провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого, допросили свидетелей. Защита депутата-бизнесмена обжаловала постановление о возбуждении дела в суде, однако ей отказали. После возбуждения дела компания вернула все долги по налогам. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, по данным думы Салехарда, на Ямале Бабийчук – с 1985 г. Работал главным инженером, начальником строительно-монтажного управления НГДУ "Муравленковснефть". В 1992-97 гг. – первый заместитель главы администрации Муравленко. С 1997 г. живет и работает в столице арктического региона. С 1998 года по настоящее время возглавляет "Инвестиционно-строительную компанию Ямало-Ненецкого автономного округа".