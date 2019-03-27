Депутат думы Салехарда попал под "налоговую" "уголовку"

27 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Балканский рубеж" — ода предательству?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ямало-Ненецкий АО

Депутат думы Салехарда попал под "налоговую" "уголовку"

Следователи возбудили уголовное дело против генерального директора "Инвестиционно-строительной компании Ямало-Ненецкого автономного округа" ("ИСК ЯНАО"), депутата думы Салехарда Михаила Бабийчука. Ему вменяют то, что он скрыл крупную сумму, которую должен был направить на уплату налогов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
Читайте также:

В 2017-18 гг. с компании принудительно взыскивали долги по налогам. В этих условиях, полагают следователи, гендиректор проводил расчёты с контрагентами-кредиторами, минуя счета, переводы денег с которых заблокированы по решению налоговиков. Так он "скрыл" 20 млн руб.

Следователи провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого, допросили свидетелей. Защита депутата-бизнесмена обжаловала постановление о возбуждении дела в суде, однако ей отказали. После возбуждения дела компания вернула все долги по налогам. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСК ЯНАО расследование уголовного дела(2019)|Фото: СУ СКР по ЯНАО

Отметим, по данным думы Салехарда, на Ямале Бабийчук – с 1985 г. Работал главным инженером, начальником строительно-монтажного управления НГДУ "Муравленковснефть". В 1992-97 гг. – первый заместитель главы администрации Муравленко. С 1997 г. живет и работает в столице арктического региона. С 1998 года по настоящее время возглавляет "Инвестиционно-строительную компанию Ямало-Ненецкого автономного округа".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутат думы Салехарда попал под "налоговую" "уголовку"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Михаил Бабийчук, ИКС ЯНАО, уголовное дело, налоги



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3071

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети