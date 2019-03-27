Тюменские коммунисты предложили освободить многодетных от платы за вывоз мусора

В Тюменскую областную думу внесен законопроект, предполагающий отмену платы за вывоз мусора для многодетных семей, передает корреспондент Накануне.RU.

Авторами законопроекта стали представители фракции КПРФ в областной думе. Депутаты предлагают возмещать расходы на плату за вывоз мусора в размере 100% в отношении детей из многодетных семей и 30% в отношении родителей или усыновителей из многодетных семей, без учета доходов семьи.

В настоящий момент такие льготы предусмотрены только для семей, уровень дохода которых не превышает величину, установленную правительством области.

"С учетом численности детей из многодетных семей общая потребность в средствах областного бюджета на реализацию предлагаемых законопроектом изменений составит ориентировочно 152 миллиона 521 тысячу 920 рублей в год", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Законопроект будет рассмотрен на заседании комитета по социальной политике в апреле.