Суд признал строительство завода по розливу байкальской воды для Китая незаконным

27 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Балканский рубеж" — ода предательству?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Сибирский ФО В России

Суд признал строительство завода по розливу байкальской воды для Китая незаконным

Кировский районный суд признал незаконным приказ об утверждении заключения и разрешение на строительство завода ООО "Аквасиб" по розливу байкальской воды. Как передаёт ТАСС, суд удовлетворил требования Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора.
Читайте также:

Напомним, в прокуратуре в ответ на запрос Накануне.RU сообщили, что в заключении экспертизы отсутствуют полные и объективные данные о потенциальном влиянии на водные объекты, почвы, животный и растительный мир. Кроме того, непосредственно на месте строительства останавливаются в сезон миграции перелётные птицы.

Вопросы у ведомства вызвали и документы, послужившие основанием для возникновения прав собственности и аренды. На время проверки строительство было приостановлено, однако активисты сообщали, что на отдельных участках стройка продолжалась.

Кандидат биологических наук Виталий Рябцев отметил, что решение суд идёт на пользу озеру Байкал, отвечает природоохранным законам, а также требованиям людей, жителей Култука и всех тех, кто подписал петицию против этого завода, а это больше 1 млн человек.

"Были большие споры и в соцсетях и в СМИ, я участвовал как мог, отвечал на возражения оппонентов, указывал на неточности с их стороны, подтасовки, я считаю, что были нарушения, во-первых, на стадии выбора земельного участка, почему природная территория оказалась землёй промышленности. С этого момента пошли следующие нарушения, в частности экономическая экспертиза не учла уникальную ценность болота. Я сам читал заключение и могу сказать, что животный мир там описан крайне неполно и фактически нет ничего о влиянии завода на животный мир. Поэтому правильно, что всё это было вскрыто и что завод признан незаконным. Это очень хорошее решение, очень правильное", - рассказал он Накануне.RU.

Вместе с тем, эколог напомнил, что с экспертизой далеко не всё благополучно. Очень много случаев, когда экспертизу дают на объекты, которые явно экологически вредные. Возможно, будут предприниматься какие-то шаги, чтобы сделать экспертизу более надёжным инструментом в деле охраны окружающей среды, но пока она весьма формальна.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Суд признал строительство завода по розливу байкальской воды для Китая незаконным

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Байкал, завод, Култук, прокуратура



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.03.2019 18:18 Мск Иркутяне вышли на митинг в защиту Байкала: "Многие коммерсанты в предвкушении легкой наживы"
Ранее 19.03.2019 11:30 Мск Активисты заявляют, что строительство завода на берегу Байкала продолжается
Ранее 15.03.2019 17:02 Мск Восстановить Байкал невозможно, - эколог
Ранее 15.03.2019 09:18 Мск Приостановлено строительство завода по розливу воды на берегу Байкала
Ранее 13.03.2019 12:51 Мск "Единой России" напомнили о ее вкладе в строительство завода по розливу воды для КНР на Байкале
Ранее 12.03.2019 11:39 Мск Медведев поручил проверить проект по строительству завода на озере Байкал
Ранее 07.03.2019 13:44 Мск В строительстве завода по розливу воды для Китая нашлись нарушения: их заметили только перед митингом
Ранее 07.03.2019 08:54 Мск Прокуратура потребует остановить строительство завода по розливу воды для Китая на Байкале
Ранее 01.03.2019 15:25 Мск Прокуратура проверит законность строительства завода по розливу байкальской воды для Китая
Ранее 21.02.2019 14:48 Мск Активисты планируют всероссийский митинг против завода по розливу байкальской воды для Китая
Ранее 03.05.2017 09:19 Мск Китайские СМИ отреагировали на петиции против строительства завода по розливу байкальской воды

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3066

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети