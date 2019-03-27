Суд признал строительство завода по розливу байкальской воды для Китая незаконным

Кировский районный суд признал незаконным приказ об утверждении заключения и разрешение на строительство завода ООО "Аквасиб" по розливу байкальской воды. Как передаёт ТАСС, суд удовлетворил требования Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора.

Напомним, в прокуратуре в ответ на запрос Накануне.RU сообщили, что в заключении экспертизы отсутствуют полные и объективные данные о потенциальном влиянии на водные объекты, почвы, животный и растительный мир. Кроме того, непосредственно на месте строительства останавливаются в сезон миграции перелётные птицы.

Вопросы у ведомства вызвали и документы, послужившие основанием для возникновения прав собственности и аренды. На время проверки строительство было приостановлено, однако активисты сообщали, что на отдельных участках стройка продолжалась.

Кандидат биологических наук Виталий Рябцев отметил, что решение суд идёт на пользу озеру Байкал, отвечает природоохранным законам, а также требованиям людей, жителей Култука и всех тех, кто подписал петицию против этого завода, а это больше 1 млн человек.

"Были большие споры и в соцсетях и в СМИ, я участвовал как мог, отвечал на возражения оппонентов, указывал на неточности с их стороны, подтасовки, я считаю, что были нарушения, во-первых, на стадии выбора земельного участка, почему природная территория оказалась землёй промышленности. С этого момента пошли следующие нарушения, в частности экономическая экспертиза не учла уникальную ценность болота. Я сам читал заключение и могу сказать, что животный мир там описан крайне неполно и фактически нет ничего о влиянии завода на животный мир. Поэтому правильно, что всё это было вскрыто и что завод признан незаконным. Это очень хорошее решение, очень правильное", - рассказал он Накануне.RU.

Вместе с тем, эколог напомнил, что с экспертизой далеко не всё благополучно. Очень много случаев, когда экспертизу дают на объекты, которые явно экологически вредные. Возможно, будут предприниматься какие-то шаги, чтобы сделать экспертизу более надёжным инструментом в деле охраны окружающей среды, но пока она весьма формальна.