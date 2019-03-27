Переговоры России, Голландии и Австралии по MH17 будут конфиденциальными

Россия, Австралия и Нидерланды провели трехсторонние консультации по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он добавил, что переговоры будут носить конфиденциальный характер, передает "Интерфакс".

Ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, давший пресс-конференцию, заявил, что "Боинг" над Донбассом в сбила Украина.

Прозоров работал в СБУ в 1999-2018 гг., с мая 2014 г. работал в центральном аппарате, штабе "АТО", с апреля 2014 г. добровольно помогал России.

В конце прошлого года Минобороны РФ обнародовало данные об изготовлении и дальнейшей судьбе ракеты, поразившей "Боинг" над Донбассом. Согласно этой информации, ракета была направлена в часть, дислоцировавшуюся в Украинской ССР, а после распада Советского Союза осталась на вооружении украинской армии.

Однако, как отметил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, следствие по делу о гибели "Боинга" фактически проигнорировало данные, предоставленные российской стороной.