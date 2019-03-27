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Абызов сидит в трехместной камере: при задержании экс-министра не били

Задержанный бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что правоохранители обращались с ним корректно и силу не применяли.
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Напомним, Абызов приехал в Россию из-за границы на день рождения бывшего коллеги, после чего был задержан. Следствие считает, что с 2011 по 2014 годы чиновник создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм.

Как сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, Абызов содержится в трехместной камере с подозреваемым в убийстве, а также с ранее судимым гражданином. По словам правозащитника, это является нарушением: несудимые и судимые должны содержаться отдельно.

СИЗО №1 Челябинск камеры коридор(2014)|Фото: Алексей Севастьянов

"Абызов утверждает, что правоохранители при задержании его не били, общались с ним корректно", - заявил Мельников.

Он также подчеркнул, что члены ОНК рекомендовали руководству изолятора перевести экс-министра в камеру, где нет ранее судимых людей.

Напомним, сам Михаил Абызов не признает своей вины.

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Абызов сидит в трехместной камере: при задержании экс-министра не били

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Теги: Абызов, камера, задержание, дело



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