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Политика Тюменская область Уральский ФО

Тюменские "эсеры" обвинили "единороссов" в "политической апартеиде" и заявили о создании новой социал-демократической партии 

Тюменские "справедливороссы" провели для журналистов пресс-конференцию, на которой пожаловались на "Единую Россию", обвинив ее в "политическом апартеиде" и узурпации. Как передает корреспондент Накануне.RU, по словам идеологов "Справедливой России", выходом из сложившийся ситуации они видят только создание новой широкой партии с массовой поддержкой населения, чтобы не оставаться в плену у "политического большинства".
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Депутат Тюменской областной думы Сергей Морев напомнил о ключевой задаче, которую поставил глава государства — "сбережение народа". "Эсеры" посетовали, что ряд инициатив и законопроектов, которые как раз и касались обозначенной задачи — были отклонены , в частности: 13-ая пенсия, материнский капитал на автомобиль, альтернативная пенсионная реформа, бесплатные лекарства для нуждающихся, изменения в трудовое законодательство, приравнивание коррупции к государственной измене, а также отмена микрофинансовых организаций и многое другое.

Как заявил член совета регионального отделения партия "Справедливая Россия" Георгий Эргемлидзе, в настоящее время принятие законов оппозицией — невозможно.

"Единая Россия" просто игнорирует наши законопроекты и не голосует за них. Это какой-то политический апартеид. Ну что это такое? Тогда они и зарплату в кассе не должны получать, если не хотят выполнять свои трудовые обязанности. Коллеги стараются, работают, представляют доказательства и аргументы, а они игнорируют", — пожаловался Эргемлидзе.

Георгий Эргемлидзе(2019)|Фото: Накануне.RU

"Госдума принимает законы, от которых жизнь становится дороже и невыносимой", — заявили оппозиционные депутаты и добавили, что гегемония "партии власти" не позволяет реально влиять оппозиции на жизнь страны.

"Ситуация была бы другой, если бы во власти была сила, выполняющая роль противовеса", — подчеркнули они. По словам депутата Морева, послушному чиновничьему большинству нужно составить противовес из числа социал-демократических сил.

Одним из шагов стало недавнее заявление об объединении "эсеров" с монархистами из общества "Двуглавый орел", которых нередко называют "белыми реваншистами".

"Вопрос идеологии и объединения будет обсуждаться на съезде в Москве. Но уже можно сказать, что необходимость развития в стране второй правящей партии в стране — жизненно необходима и назрела", — заявили собеседники. По словам "эсеров", к партии также может присоединиться и партия "Родина" и ряд "других движений и сил" на основе социал-демократической платформы.

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Тюменские "эсеры" обвинили "единороссов" в "политической апартеиде" и заявили о создании новой социал-демократической партии 

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Теги: Сергей Морев, Георгий Эргемлидзе, Справедливая Россия



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