27 Марта 2019
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Общество В России

Почтальоны будут интересоваться самочувствием клиентов

"Почта России" может обрести социальную функцию. Почтальоны будут интересоваться самочувствием получателей писем и посылок, а затем предоставлять информацию медицинским учреждениям. Об идее расширить функционал сотрудников "Почты России" на сегодняшней пресс-конференции рассказал глава компании Николай Подгузов, передает корреспондент Накануне.RU.

В некоторых регионах "Почта России" уже востребована как социальный сервис, например, в Новгородской и Самарской областях. Необходимо обучать почтальонов навыкам оказания первой медицинской помощи и "выявлять потребность в медицинских и социальных услугах", считает Николай Подгузов.

"Населением такая поддержка и внимание со стороны "Почты России" неплохо воспринимается. Мы можем сослужить неплохую службу для государства. Речь не идет о предоставлении медицинских услуг, речь идет об опросах населения об их самочувствии и предоставлении медучреждениям первичной информации о состоянии здоровья населения. Это существенно снизит риски развития заболеваний", - пояснил гендиректор компании.

"Почта России" продолжит работу над пилотными проектами, проанализирует результаты и, возможно, в 2020 г. расширит функционал почтальонов.

"По итогам анализа мы сможем доказать Минздраву, что такую функцию полезно будет предложить для почтальона", - заключил Подгузов.

почта России, Почтальон(2017)|Фото: orensmi.ru

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Почтальоны будут интересоваться самочувствием клиентов

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Теги: почта россии, посылка, николай подгузов, самочувствие, почтальон



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