Мандат Сысоева передали главе фракции ЛДПР в думе Югры

Центральная избирательная комиссия России одобрила передачу вакантного мандата депутата Госдумы от ЛДПР Евгению Маркову, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято сегодня, на заседании ЦИК.

Вакантным место в Госдуме стало после назначения депутата Владимира Сысоева заместителем губернатора Тюменской области. На новой должности он будет курировать департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации. Ранее депутата прочили на пост в правительстве Югры с перспективой назначения новым губернатором Ханты-Мансийского автономного округа.

19 марта депутаты Госдумы во время заседания "нижней палаты" проголосовали за досрочное сложение полномочий Владимира Сысоева, представлявшего в парламенте интересы "тюменской матрешки". Евгений Марков считался основным кандидатом на освободившийся мандат.